النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد قاتلي المواطن سالم العبدلي

أعلنت النيابة العامة، مساء الخميس، تحريك دعوى جنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطن سالم العبدلي.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة بنيابة جنوب بنغازي الابتدائية، محل ارتكاب الجناية، بدأ إجراءات معاينة الجريمة ودوّن ملاحظات، ثم ناظر جثمان الضحية، حيث اتضح أن المجني عليه تعرض للطعن بواسطة آلة حادة.

سبب وفاة المواطن سالم العبدلي

وطلب وكيل النيابة تقرير الطبيب الشرعي، الذي عزا سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى ضربٍ بأداة حادة على العنق نجمت عنه جروح قطعية أدت إلى نزف حاد، ترتب عليه هبوط الدورة الدموية وتوقَّفَ التنفس.

– ضبط قاتلي المواطن سالم العبدلي بعد ساعات من وقوع الجريمة في بنغازي

اعترف المتهمين بجريمة القتل

وتابع البيان أن المحقق استجوب المشتبه بهما بعد ضبطهما وإحضارهما بمعرفة مأموري الضبط القضائي في الإدارة العامة للبحث الجنائي، حيث اعترفا بواقع قتلهما المجني عليه، وجرى حبسهما احتياطياً. وبفراغه من سماع شهود الواقعة، قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم، وأحال الدعوى على غرفة الاتهام.

ولقي الحادث الذي وقع الثلاثاء تنديدًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن الحادث وقع بالقرب من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.