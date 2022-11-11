القمودي: نعاني اكتظاظاً بطلاب المدارس وعجزاً في المعلمين ونقصاً في الكتب

قال مراقب تعليم الزاوية عبدالستار القمودي، إن مدارس البلدية تعاني من اكتظاظ الطلاب ويصل عددهم إلى 40 طالبا في الفصل الواحد في بعض المدراس، واستعنا بكتب العام الماضي؛ للتعامل مع نقص الكتب، ومن المتوقع أن تصل المقرارات الدراسية كاملة الأسبوع المقبل.

أضاف في تصريحات صحفية أن عدد المقررات الدراسية التي وصلتنا حتى الآن 80% للتعليم الأساسي، و95% للتعليم الثانوي، ونحتاج إلى قرابة 1000 مقعد دراسي، وهناك عدد كبير من المدارس التي تحتاج لصيانة متنوعة بين بسيطة وواسعة، ولدينا عجز في عدد من معلمي المواد الدراسية منها مادة الإحصاء والرياضيات والإنجليزية والفيزياء واللغة العربية.