شاهد في «اقتصاد بلس»: مجلس النواب يعيد العمل بقانون المحافظ الاستثمارية

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على إعلان مجلس النواب إعادة العمل بقانون المحافظ الاستثمارية، وذلك بعد 9 سنوات من تجميده

وتضم المحافظ الاستثمارية صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسس سنة 2006 لاستثمار الأموال المخصصة للأسر الليبية محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة حينها.

– مجلس الوزراء يعيد تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وزارة النفط: لا جدوى اقتصادية من خط غاز مع اليونان

وتطرقت الحلقة إلى بيان توضيحي صادر عن وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قلل من جدوى مد خط غاز يربط ليبيا باليونان، وذلك بسبب وجود خط مليتة- صقلية «غرين ستريم» الذي يعمل منذ 30 سبتمبر 2004، وأيضًا لكون الشبكة الأوروبية شبكة واحدة.

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