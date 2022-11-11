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قبيلة العبيدات: الاعتداء على حسونة طاطاناكي يمس قبائلنا داخل وخارج ليبيا

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدرت قبيلة العبيدات، بيانًا، بشأن الاعتداء على حسونة صلاح الدين طاطاناكي وعلى منزله واختطاف أحد أقاربه.

وقالت القبيلة، في بيانها:” بشأن الاعتداء على حسونة صلاح الدين طاطاناكي وعلى أقاربه وأملاك بمدينة طرابلس، تعلن القبيلة أن حسونة صلاح الدين طاطاناكي هو أحد أبناء القبيلة وهو من مواليد وسكان طرابلس الأصليين”.

وأضافت القبيلة:” أن أي اعتداء عليه وعلى أسرته أو أملاكه يعتبر اعتداءً على قبائل العبيدات داخل وخارج ليبيا”.

وتابع البيان:” للقبيلة الرد بما تراه مناسب على خطف حسونة طاطاناكي”، مؤكداً أن المحافظة على الوطن يبدأ بالمحافظة على الأرواح والممتلكات.

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الاعتداء حسونة طاطاناكي داخل وخارج ليبيا قبائل قبيلة العبيدات

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صحيفة الساعة 24

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