الكبير: الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المركزي يعمل جاهداً في ضمان الاستقرار المالي

العنوان – طرابلس

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا جعلت المركزي يعمل جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأضاف الكبير في كلمته أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني، في أول زيارته إلى ليبيا بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات، ان المصرف بذل جهودًا لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح.

وأكد محافظ المركزي أن المصرف عمل على تحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى المصرف المركزي دعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.