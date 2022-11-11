مكتب النائب العام: حبس المراقب المالي في بعثة ليبيا لدى رواندا احتياطيًا

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، أخذ في استقصاء انحراف سلوك القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا، عن موجبات الوظيفة.

وأضاف المكتب انه انكَشَفَ لوكيل النيابة واقع اجْتَرَاء الموظف على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه.

وأوضح مكتب النائب العام أن الموظف تصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالأموال والمصلحة العامة.

وأشار إلى أنه بانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ وتسجيل دفاعه حولها؛ قرَّر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.