سفير الدوحة: قطر تدعم كل الحلول التي تحافظ على وحدة ليبيا

التقى سفير دولة قطر خالد بن زابن الدوسري مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقالت السفارة القطرية في تغريدة عبر “فيسبوك” إن اللقاء الذي عقد بمقر السفارة في طرابلس، أكد خلاله الدوسري على دعم قطر ومساندتها للممثل الأممي من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

وأشاد السفير القطري بجهود البعثة الأممية الرامية لحل الخلافات وجدد التأكيد على دعم المسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، وفق قوله.