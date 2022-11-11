بوجواري يصدر تعليماته بتنفيذ مشاريع خدمية بالمساكن الجاهزة والقرية بوعطني

العنوان – بنغازي
أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري تعليماته بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بحي المساكن الجاهزة والقرية بوعطني.
واتفق بوجواري خلال لقائه المجلس المحلي حي المساكن الجاهزة على صيانة الطريق الرئيسية بحي المساكن والقرية بوعطني.
كما اتفق الجانبان كذلك على وتنفيذ حديقة ومُعالجة ضعف التيار الكهربائي وتركيب أعمدة الإنارة العامة والقيام بحملة نظافة.
واستعرض رئيس المجلس التسييري مع المجلس المحلي حي المساكن الجاهزة بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي احتياجات المنطقة.
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