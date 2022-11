الخارجية الفلسطينية: ليبيا وافقت على علاج 25 حالة مرضية خارج الدولة على نفقتها

ليبيا – قالت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، إن السلطات الليبية وافقت على منح إقامات لفئة المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وتأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات، لأبناء الجالية الفلسطينية، معفاة من الرسوم.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفي بيان لها، الخميس، نقلته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” شكرت دولة ليبيا حكومة وشعبا على ما تقدمه لأبناء شعبنا من تسهيلات ورعاية واهتمام، مشيرة إلى أن ليبيا تعامل أبناء الجالية من حيث العمل والصحة والتعليم معاملة الليبيين، وأنها وافقت على علاج 25 حالة مرضية خارج دولة ليبيا وعلى نفقتها، كذلك صرف منحة للطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين، ما من شأنه تعزيز صمود أبناء شعبنا.

