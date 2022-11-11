داخلية الدبيبة: الطرابلسي وجه بضبط الشارع والمجاهرة بالأمن

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة، “عماد الطرابلسي” اليوم الخميس مع عدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، في بيان، إن الاجتماع تناول مناقشة تفعيل دور هذه القطاعات بشكل كبير للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام بالتواجد بقوة على مدار الساعة.

وبحسب البيان، استعرض الاجتماع بعض المشاكل التي تواجه مكونات الوزارة في تأدية مهامها ووضع الحلول لها.

وشدد الطرابلسي على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن والمكاتب التابعة لوزارة الداخلية مع وزارة الدفاع من أجل حفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية، وفق البيان.