ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الخميس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

المنقوش أشارت بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه بين خارجية ليبيا والمدعي العام بالمحكمة؛ ليكون هناك تنسيق وتعاون وثيق ودائم بين الجانبان.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف محكمة الجنايات الدولية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وثمنت المنقوش دور القضاء الليبي في أداء مهامه، مؤكدة على ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية، مشددةً على أهمية التعاون المشترك بين محكمة الجنايات الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار.

The post المنقوش تبحث مع خان تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية