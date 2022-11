الشريف: من المحتمل أن تتجه محكمة الجنايات الدولية لإصدار أوامر قبض على مجرمين صغار وستتفادى حفتر

ليبيا – علق المحلل السياسي فيصل الشريف إنه على ما ذكر في تقرير المحكمة الجنائية عن عقد اجتماعات عديدة من بينه المدعي العام العسكري خبراء الطب الشرعي وهيئة البحث والتعرف على المفقودين، مشيرًا إلى أنه ربما الإحاطات التي يتقدم بها المدعي العام العسكري سواء هو أو المدعية التي سبقته بدءَا من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي زار ليبيا عام 2012 تؤكد أن العمل جاد يمنع إفلات المجرمين من العقاب، والجرائم الجنائية لا تسقط بالتقادم وغير ذلك مما يكررونه على الليبيين.

الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الطي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن كل الشعوب التي تتعرض لانتهاكات من شأنها أن تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأضاف: “لا يخفى أن نشير أن الأصوات على مستوى الإتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة بدأت ترتفع لتشكيل محكمة جرائم خاصة للتحقيق في الجرائم، بدأت تريد التحرك في إجراء العديد من التحقيقات في أوكرانيا والملف الليبي؛ لأنه لا تريد أن تفقد هذا الدور ولا الحصول على الميزانيات والتبرعات التي تحصل عليها المحكمة من الدول الداعمة”.

وتابع: “الرجمة حرصت بشكل كبير أن تظهر اللقطة المهمة التي يتصافح بها رئيس المحكمة الجنائية كريم خان مع حفتر، وحرصت أن تظهرها على مواقعها، كريم خان على حسابه الشخصي في التويتر كذلك حساب محكمة الجنايات الدولية أظهروا كل التصاوير مع المسؤولين الليبيين وتعمدوا ألا يظهروا صورة كريم خان مع حفتر، وهذا يعطيك دلالة أنهم ربما يخجلون من إظهار صورته كونه يتعرض لمحاكمة اليوم في فرجينيا، وربما إشارة انه قد يكون أبرز القادة العسكريين التي توجه لهم الاتهامات في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية التي شاهدناها في ليبيا”.

كما استطرد : “المدعي العام في محكمة الجنايات قال كلامًا عاطفيًا نشكره عليه، ولكننا بحاجة لفعل وليس لقول، وأي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي وتجميل صورة محكمة الجنايات الدولية على حساب الضحايا مرفوض، ظهوره وهو يصافح حفتر لا أعتقد أنه يبعث رسالة يريد من خلالها أن يشير إلى مبدأ ضمانة عدم الإفلات من العقاب، بل كأنها تدعم المجرمين وتقول إننا نكتفي بصغار المجرمين وما يقدم لنا من صغار القرابين والفداء وهذه الرسالة التي تصل”.

وزعم أن ما وصفه بـ “المجرم” الذي يصافح ويزار ويأخذ بالأحضان هو ذاته الذي يحرض تابعيه على التصفية والقتل في الميدان مثل حفتر الذي يجب ألا يفلت من العقاب.

وأردف: “قضية سهام سرقيوة اليوم ليس المطلوب من الجنايات الدولية أن تحدثنا عن اختطافها بل أن يحترموا أسرتها وأهلها وـن يكشفوا المكان الذي تم دفنها فيه؛ لأنه لا يجب أن نخفي الحقيقه باستمرار، ما زال العالم ينافق والمنظمات الدولية تراوغ وتحاول أن تمارس الدبلوماسية رغم أن الحقيقة الموجودة لدى أجهزة المخابرات، لكن عندما تناقشهم يقولون نحتاج دليلًا، لذلك نحن بحاجة إلى أن تمارسوا ضغوطكم على القتلة لتقديم الحقيقه الكاملة”.

ونوّه إلى أنه من المحتمل أن تتوجه محكمة الجنايات الدولية لمحاولة إصدار بعض أوامر القبض على بعض المجرمين الصغار وستتفادى حفتر؛ لأن هناك دول ستمارس ضغوطًا كبيرة بالخصوص.

الشريف قال: “تريد المحكمة بعد أن تعطي الإحاطات أنها تريد الأموال، وبالتالي هذا لا يمكن لنا أن نخفيه. ما يبقى هو مسألة أن الجدية التي ربما هناك الكثير يعولون عليها ننتظر خلال الأيام القادمة إن كانت بالفعل سينتج عنها شيء، وهذا الحديث المكرر سينجم عنه شيء جديد ينصف الليبيين والضحايا وأن المجرم الأكبر الذي يستغل ملف المهجرين ويحاول إعادتهم، بينما هو من اقترف الجرائم ويجب أن يسأل على ذلك”.

وأكد في الختام على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بالعدالة الانتقالية التي من خلالها يمكن الوصول للمصالحة بين الليبين.

Shares

The post الشريف: من المحتمل أن تتجه محكمة الجنايات الدولية لإصدار أوامر قبض على مجرمين صغار وستتفادى حفتر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية