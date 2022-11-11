النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكبي جريمة قتل «سالم العبدلي»

حركت النيابة العامة، دعوى جنائية وترفعها في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطن سالم العبدلي.

وقال النيابة العامة، في بيان لها، إن النيابة العامة إثر ‏تلقيها نبأ مقتل المواطن سالم العبدلي، قَصَدَ وكيل النيابة بنيابة جنوب بنغازي الابتدائية محل ارتكاب الجناية، فأخذ في معاينته ودوّن ما بَدَا له من ملاحظات، ثم ناظر جثمان الضحية، حيث استظهر أن مرد الحادثة إلى تعرض المجني عليه للطعن بواسطة آلة حادة.

وتابع البيان:” أردف هذا الإجراء بطلب تقرير صفة تشريحية ؛ فعَزَا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى عنف تمثَّل في ضربٍ بأداة حادة على العنق؛ نجم عنه: جروح قطعية أدت إلى نزفٍ حادٍ ترتب عليه هبوط الدورة الدموية وتوقَّفَ التنفس.

وبتعيين حلقة المشتبه بهما؛ وضبطهما وإحضارهما بمعرفة مأموري الضبط القضائي في الإدارة العامة للبحث الجنائي؛ عَجِل المحقق إلى إجراء استجوابهما؛ فاعترفا بواقع قتلهما المجني عليه؛ فاتهمهما وأمر بحبسهما احتياطياً، بحسب البيان الصادر.

وبفراغه من سماع شهود الواقعة؛ قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام، وفقا لبيان النيابة العامة.