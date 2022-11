الحويج يبحث مع شركة هواوي خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع المدير العام بشركة هواوي في ليبيا لي وانج ليانج تنفيذ خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وذلك في ديوان الوزارة بحضور المستشار الصديق اللب ومدير شركاء هواوي في ليبيا.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة خطة التحول الرقمي بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وسُبل تنفيذها بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة.

كما تطرق الحاضرون إلى أهمية تطوير البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة ليبيا بما يُمّكن القطاعات من تقديم الخدمات الإلكترونية وبناء الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، دعا الحويج شركة هواوي للتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

