ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الخميس المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية ليزلي أوردمان بحضور أعضاء مجلس المفوضية.

اللقاء يأتي بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات في إطار دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، كما تم بحث آخر مستجدات العملية الانتخابية.

ومن جهته، أثنى المبعوث الامريكي على المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرةً نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله.

Shares

The post السايح يبحث مع نورلاند وأوردمان آخر مستجدات العملية الانتخابية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية