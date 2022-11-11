بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يكون الطقس مستقر هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب اليوم على بعض مناطق الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج والجبل الأخضر ويوم الغد تشمل اغلب مناطق الساحل الغربي .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض مناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم على مصراته وسرت ويوم الغد على باقي المناطق الساحلية مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي .

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي خاصة ساحل الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 24)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:08)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:34).