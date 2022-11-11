الارصاد: تكاثـر للسحب وأمطار متفرقة اليوم وغــداً بهذه المنــاطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 11/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى مستقرة على معظم مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير، تتكاثر السحب بداية من يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على بعض المناطق الممتدة من مصراته الى الخليج والجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين (22-27)مْ على اغلب مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (19)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

والله أعلــــــًًًًًم