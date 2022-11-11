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الاتحاد الأوروبي: عقد مؤتمر إقليمي في تونس لمكافحة الجرائم الحدودية في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ناتالينا شيا، إنها فخورة بأن تعلن أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا- بالتعاون مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وخلية الاستشارات والتنسيق الإقليمية (RACC) وبرنامج CT-JUST – ستستضيف في تونس يوم 22 و 23 نوفمبر 2022، مؤتمر إقليمي حول التعاون عبر الحدود بين ليبيا ودول الساحل.

وأضافت شيا، عبر حساب بعثة الاتحاد الأوروبي على “تويتر”، أن المؤتمر يهدف المؤتمر إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم الحدودية.

وأكدت أن المؤتمر يهدف أيضا إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وتابعت:” ستحضر المؤتمر وفود سياسية وفنية من ليبيا ودول الساحل والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وكذلك من المنظمات الدولية”.

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الاتحاد الأوروبي تونس ليبيا مؤتمر إقليمي مكافحة الجرائم الحدودية

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صحيفة الساعة 24

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