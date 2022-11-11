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بعيو: الحداد لا يعتبر الاحتلال التركي لطرابلس وغرب ليبيا تدخلاً أجنبياً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، المفارقات في مواقف رئيس أركان حكومة الدبيبة، محمد الحداد، بطلب وقف التدخلات الخارجية وتغاضيه في الوقت نفسه عن “الاحتلال التركي للمنطقة الغربية”.

وقال بعيو في تدوينة عببر “فيسبوك” إن “الفريق محمد الحداد يطلب من (السفير الأمريكي ريتشارد) نورلاند مساعدة أمريكا في الحد من التدخلات الخارجية”.

وأضاف: “طبعا تدخل أمريكا لا يراه الحداد، كما أن الاحتلال التركي ليس أجنبيا باعتبار طرابلس وغرب ليبيا محافظة تركية، ولا يعتبر احتلالها تدخلا أجنبيا، وفق المنطق الأردوغاني”، مردفا: “الوطنية تحضر وتغيب”.

 

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صحيفة الساعة 24

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