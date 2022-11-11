منحة للطلاب وإقامات للمتقاعدين.. «الخارجية» تعلن تسهيلات جديدة للجالية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة صرف منحة للطلاب الفلسطينيين أسوة بالطلاب الليبيين، وذلك ضمن عديد الإجراءات التي جرى إقرارها أخيرا.

وشملت هذه الإجراءات رعاية فئة المتقاعدين الفلسطينيين الذي أمضوا سنوات في العمل داخل ليبيا، وأيضا منح إقامة للعاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، مع السماح لهم بالخروج والدخول عدة مرات دون دفع رسوم، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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بدورها، عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن شكرها «لليبيا حكومة وشعبا على ما تقدمه من تسهيلات ورعاية واهتمام ومعاملة أبناء الجالية الفلسطينية من حيث العمل والصحة والتعليم معاملة الليبيين»، مشددة على أن ذلك من شأنه «تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني حتى إقامة دولته الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وحسب بيان صادر عن الوزارة الفلسطينية، فقد وافقت ليبيا على منح إقامات لفئة المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وتأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات لأبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا معفاة من الرسوم، فضلا عن موافقة ليبيا على علاج 25 حالة من مرضى الأورام خارج البلاد علي نفقتها، وصرف منحة للطلاب الفلسطينين أسوة بالطلاب الليبين.