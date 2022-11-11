رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رؤساء أجهزة رقابية عليا في “البرازيل”

الوطن|متابعات

استأنفت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، اجتماعها الرابع والعشرين لليوم الثاني على التوالي بالبرازيل، وبمشاركة 176 جهازا رقابيا وأكثر من 800 مشارك.

وعرض رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، خلال الاجتماع، تجربته في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19، وتجربته حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التي جاءت استجابة لتوجيهات المنظمة الدولية العليا (الأنتوساي).

والتقى شكشك على هامش الاجتماع، عددا من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا، من بينهم رئيس محكمة الحسابات الأسبانية، ورئيس وفد محكمة الحسابات الهولندية، لمناقشة سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين.