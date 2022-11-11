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ضبط سيارة محمّلة باللحوم دون تحقيقها الاشتراطات الصحية بطرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ضبطه سيارة محملة باللحوم الحمراء في المدخل الشرقي لبلدية طرابلس، مخالفة للشروط النقل والتخزين.

وقال المركز عبر صفحته على “فيسبوك” إن الحديد الخاص بتعليق اللحوم في السيارة يشوبه الصدأ، كات أن اللحوم المحملة مخلوطةٌ مع الأحشاء، الأمر المخالف للاشتراطات الصحية.

وأوضح المركز أن “السيارة من نوع فيتو، غير مطابقة لنقل اللحوم، وعلى متنها جالونا ديزل، وإطار موضوع فوق “المكرونة”، بالإضافة إلى عدم نظافتها ومطابقتها لنقل المواد الغذائية.

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الأغذية والأدوية الاشتراطات الصحية الصحة المقاييس ليبيا

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الوطن الليبية

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