بو رايقة: القوى الخارجية تصادر القرار الوطني في ليبيا وتتدخل في عمل البعثة الأممية

الوطن|رصد

قال الباحث في قضايا الأمن القومي، فيصل بو رايقة، إنّ المشكلة في ليبيا تتمثل في مصادرة القوى الخارجية للقرارات الوطنيّة، حيث إن أصحاب القرار في ليبيا يأخذون التوجيهات من جهات خارجية.

وأضاف بو رايقة، في تصريحات صحفية، أنّ البعثة الدولية بدورها متأثرة بالضغوط الخارجية كذلك، واصفًا الأمم المتحدة بـ”الضابط” الذي يعمل لصالح رغبات القوى الخارجية الّتي لا تريد لليبيا أن تكون دولة قوية ذات سيادة.

وأكد بو رايقة أنّ الأجسام السياسية في ليبيا قد فقدت شرعيتها، نتيجة لعدم وجود سيادة فعلية لها ولعدم صدور قرارات وطنية عنها، بحسب تعبيره.