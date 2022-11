المونيتور: لهذه الأسباب المحورية في ليبيا يبقى تقارب أنقرة والقاهرة شبه مستحيل

ليبيا – سلط تقريران تحليليان نشرهما موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على التقارب شبه المستحيل لأنقرة والقاهرة بسبب سياسات الأولى السلبية في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أكدا أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الخصمين الإقليميين هي وجود القوات التركية في ليبيا، فحكومة أنقرة حليف رئيسي لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في وقت تدعم فيه القاهرة حكومة الاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا.

ونقل التقريران عن المحلل السياسي جليل حرشاوي قوله: “لم تبذل تركيا جهودًا ملموسة لتحقيق تقارب حقيقي مع مصر، فضلًا عن غيابها عن أي جهد فعلي للتوصل لحل وسط للأزمة الليبية، فهي تحاول التقارب مع حلفاء القاهرة الليبيين في وقت ما زالت فيه تمارس أدوارها في العاصمة طرابلس”.

وقال حرشاوي: “في الواقع ترغب أنقرة في التوسع خارج الإقليم الشمالي الغربي لليبيا من أجل جني مكاسب أكبر بشكل أسرع”. فيما بين وزير الخارجية المصري الأبق محمد العرابي بالقول: “إن علاقات مصر مع تركيا ستشهد فترة ركود في المستقبل القريب فالمصريون لا يتسرعون بعقد صفقة مع الأتراك”.

وتابع العرابي قائلًا: “وعندما ترى القاهرة سياسات تركية تتناسب مع وجهات نظرها ستتحسن العلاقات، وأستبعد تصعيد الموقف بين الجانبين المصري والتركي بشأن الوضع في ليبيا مثل ما كان الحال عليه في العام 2020، رغم وقوف العالم الآن ضد وجود أنقرة العسكري في ليبيا”.

واختتم العرابي بالتأكيد على عدم قدرة تركيا في ظل هذه المعارضة العالمية على تعزيز وجودها هذا، في وقت كشف فيه التقريران عن حالة من التوتر الشديد بين أنقرة الجبهة الشامية وهي إحدى فصائل المرتزقة السوريين التابعين لها على خلفية رفضها المساهمة بمقاتليها في ليبيا.

ترجمة المرصد

