الشركسي: الطبقة الفاسدة في ليبيا هي المسؤولة عن التدخل الخارجي

الوطن|رصد
قال عضو لجنة الحوار الوطني، أحمد الشركسي، إنّ ما أسماها بـ”الطبقة السياسية الفاسدة” تستخدم ثلاث عبارات تسمح للخارج بالتدخل في ليبيا، وهي: “الحل الليبي-الليبي-، وتوفر الظروف للانتخابات، ورفض التدخل السافر من الدول”.
وأشار الشركسي أن هذه الطبقة التي تطالب بهذه الأمور هي المسؤولة الرئيسية عنها، وقال في منشور له: “هذه الثلاثية الرائعة ترددها الطبقة السياسي الفاسدة، التي لولاها لما وصلنا لما وصلنا إليه من التدخل السافر للدول والظروف غير الملائمة للانتخابات وغياب الحل الليبي”.
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