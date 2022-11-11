الشركسي: الطبقة الفاسدة في ليبيا هي المسؤولة عن التدخل الخارجي

الوطن|رصد

قال عضو لجنة الحوار الوطني، أحمد الشركسي، إنّ ما أسماها بـ”الطبقة السياسية الفاسدة” تستخدم ثلاث عبارات تسمح للخارج بالتدخل في ليبيا، وهي: “الحل الليبي-الليبي-، وتوفر الظروف للانتخابات، ورفض التدخل السافر من الدول”.

وأشار الشركسي أن هذه الطبقة التي تطالب بهذه الأمور هي المسؤولة الرئيسية عنها، وقال في منشور له: “هذه الثلاثية الرائعة ترددها الطبقة السياسي الفاسدة، التي لولاها لما وصلنا لما وصلنا إليه من التدخل السافر للدول والظروف غير الملائمة للانتخابات وغياب الحل الليبي”.