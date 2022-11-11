استقرار حالة الطقس مع توقعات بسقوط أمطار على الساحل

أخبار ليبيا 24

تشهد أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، طقسا مستقرًا مع تكاثر للسحب على بعض المناطق الساحلية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر.

وذكر المركز، أن الأمطار تشمل يوم الغد والأحد أغلب مناطق الساحل الغربي.

أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح هذا اليوم ما بين (22-27) مئوية على أغلب مناطق ليبيا، ولا تتجاوز (19) مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح بمناطق الشمال الشرقي شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما في الجنوب الشرقي تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وفي شمال غرب ليبيا الرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فشمالية غربية.

بينما تكون الرياح بالجنوب الغربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.