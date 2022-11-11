البكوش: عقيلة والمشري يخططان لتنصيب أنفسهما في مجلس رئاسي جديد

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار يريد تمثيل فزان في مجلس رئاسي جديد يخطط له رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وذكر البكوش في تغريدة عبر “تويتر”: لم يجد نفعاً قيام المشري بجلب الأعضاء المؤيدين له والمقيمين خارج ليبيا في التغلب على إصرار المعارضين على منع اكتمال النصاب القانوني وإحباط محاولته يوم الخميس تمرير صفقته مع عقيلة صالح بخصوص المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة” وفق قوله.

وأضاف: “يخطط عقيلة والمشري لتقاسم المناصب السيادية وحكومة جديدة وتنصيب أنفسهما في مجلس رئاسي جديد”، متابعا: “ولدعم الصفقة، يريد ناجي مختار، النائب الأول للمشري، تمثيل فزان في المجلس الرئاسي الجديد” على حد قوله.

وزعم البكوش أن “هذا يعني أنه لن تكون هناك انتخابات وسيفقد مجلس الدولة دوره وأهميته” بحسب تعبيره.