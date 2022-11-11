ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 November, 2022

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الرابع والعشرين المنعقدة في البرازيل.

وتهدف الاجتماعات إلى الرفع من المستوى الرقابي والمهني للأجهزة الأعضاء عبر إصدار المعايير المهنية والنشرات التوجيهية وأدلة العمل الرقابي والتدريب عليها، كما تعمل من خلال مكانتها على المستوى الدولي للمحافظة على مهنية واستقلالية هذه الأجهزة والتنسيق فيما بينها .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من المناشط والتجارب الفنية للأجهزة الأعضاء، من بينها مشاركة ديوان المحاسبة الليبي حول تجربته في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19، وتجربته حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التي جاءت استجابة لتوجيهات المنظمة الدولية العليا (الأنتوساي)، بالإضافة إلى تقديم ورقة حول التطوير المؤسسي لديوان المحاسبة الليبي.

والتقى رئيس الديوان على هامش الاجتماع ببعض من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا، من بينهم السيدة رئيس محكمة الحسابات الأسبانية، والسيدة رئيس وفد محكمة الحسابات الهولندية، حيت تناول خلالها العديد من الموضوعات حول سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين.

كما عقد اجتماعاً تمهيدياً مع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، حول متطلبات الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي للمنظمة والمزمع عقده بطرابلس خلال شهر يناير 2023م.