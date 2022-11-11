السيسي لـ«رئيسة البرلمان الأمريكي»: لا بد من إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يناقشان تطورات الأزمة الليبية، على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ.

وأكد السيسي، أن حل الأزمة الليبية يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشيات المسلحة بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة، وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وتطرق اللقاء، إلى الوضع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وحرص أعضاء الوفد، على الاستماع إلى تقديرات الرئيس السيسي، بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية في مصر، فضلاً عن تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا.