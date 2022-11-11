الولايات المتحدة الجهات الفاعلة المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا بإعادة تقييم علاقاتها

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حذر مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند من أن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة في ليبيا والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.

وأكد نورلاند، خلال مؤتمر صحفي الخميس عقده في ختام زيارته لطرابلس، على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية تفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وناشد نورلاند، جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف، محذرا من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.

وقال، إنّ التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم.

وأضاف إلى أن الولايات المتحدة اختارت ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد.