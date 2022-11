الفارسي: مصر أكبر من هرطقات وتخريفات الغرياني

ليبيا – قال الخبير السياسي الليبي، وليد مؤمن الفارسي إن دور مصر كبير وعظيم في مساندة الشعب الليبي، ولهذا يعاديها تنظيم الإخوان وعلى رأسها مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن الغرياني تحركه أجندات خارجية، ولذلك يقف ضد مصر التي تدعو لحل نهائي للأزمة الليبية بملكية ليبية خالصة وبإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية ونزع سلاح المليشيات وحلها بما يضمن أن يكون القرار الليبي حرًا بعيدًا عن أي ضغوط.

وأشار إلى أن الغرياني سبق وأصدر مثل هذه الفتاوى الهدامة والتخريبية، ولكنها لم تجد أي صدى لا في داخل ليبيا ولا خارجها، إذ أصبحت مخططاته مكشوفة ومرفوض من الجميع.

وأردف: “إن ما يقوله الغرياني لا يعدو هرطقات وتخريفات على شاشة مملوكة له، وليس له أي سوق في الخارج، خاصة بعد انكسار شوكته بعدما افتتح مدارس دينية وعزف عنها الشعب الليبي”.

واختتم الفارسي حديثه قائلًا: “إن مصر أكبر من الغرياني، وألف غرياني آخر، ولن تهز رملة من ترابها هذه الدعوات الهدامة، من شخصيات لا وزن لها، وسبق وتحدت مصر العالم كله في 2013 حين استجابة لصوت الشعب الذي انتفض ضد التنظيمات الإرهابية ولفظهم إلى الأبد”.

