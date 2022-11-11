البكوش: ناجي مختار يسعى لتمثيل فزان في مجلس رئاسي جديد

الوطن / رصد

اتهم المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة صلاح البكوش، بسعي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار لتمثيل فزان في مجلس رئاسي جديد يخطط له رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال البكوش في تغريدة له عبر “تويتر”: لم يجد نفعاً قيام المشري بجلب الأعضاء المؤيدين له والمقيمين خارج ليبيا في التغلب على إصرار المعارضين على منع اكتمال النصاب القانوني وإحباط محاولته الخميس لتمرير صفقته مع عقيلة صالح بخصوص المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة” وفق قوله.

وأضاف: يخطط عقيلة والمشري لتقاسم المناصب السيادية وحكومة جديدة وتنصيب أنفسهما في مجلس رئاسي جديد، ولدعم الصفقة، يريد ناجي مختار، تمثيل فزان في المجلس الرئاسي الجديد” على حد قوله.