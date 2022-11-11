المرزوقي: علينا إنهاء الاستبداد وإثبات أن الثورة لم تنته

حرّض منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق المقيم في أمريكا، الليبيين على الخروج في تظاهرات اليوم الجمعة.

وقال المرزوقي المحكوم عليه غيابيا بالسجن 4 سنوات في تونس بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”: “إذا ما خرج الناس في ليبيا ومصر وتونس فهذا سيكون له أثر كبير على المشهد في هذه البلدان والمنطقة، وهدفنا أن نثبت لهم أن الثورة لم تمت وأننا لا نقبل الاستبداد” على حد زعمه.

وأضاف المرزوفي في لقاء عبر “قناة التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا: “ما قتلنا سابقا أن غرفة العمليات كانت واحدة وتشتغل بنفس التقنيات بالمال الفاسد والإعلامي الفاسد والأحزاب الفاسدة، واليوم إذا تخرج مظاهرات حقيقية في ليبيا وفي مصر وتونس وأماكن أخرى ستكون بداية كرة الثلج” بحسب ادعائه.

وتابع: “أنا أؤمن بالتراكمات وأؤمن بكرة الثلج، ولا أؤمن باللحظات التاريخية التي تأتي فهي لحظات نادرة جدا، وهذه اللحظات يهيأ لها بـ10 سنوات قبل، ولا نعرف متى يصير الانفجار الأكبر، ونحن براكين لا تعرف متى تنفجر، والتراكمات يمكن أن تؤدي إلى تحرير أمتنا” على حد تعبيره.

وزعم أن الهدف من ذلك إثبات أن “الثورة” لم تنته، وإنهاء الاستبداد، مستطردا: “في ليبيا لا بد أن يكون الهدف واضح وهو إجراء الانتخابات، حتى يفصل الشعب ولا تكون المعركة بين أمراء حرب هنا وهناك” وفق قوله.