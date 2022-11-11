إنتاج ليبيا النفطي يسجل مليون و205 آلاف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و205 آلاف برميل، خلال الـ24 الساعة الماضية، وذلك بانخفاض قدره ألفي برميل للنفط عن اليوم السابق.

كما أشارت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل بانخفاض قدره ألفي برميل عن اليوم السابق.

– إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و207 آلاف برميل

استهلاك 772 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال 24 ساعة

وأضافت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 772 مليون قدم مكعب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بواقع 584 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و96 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و66 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و26 مليون قدم لمصانع الإسمنت.