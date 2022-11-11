الشركسي: الاستقرار مرهون بمغادرة عائلة الدبيبة ومجلسي النواب والدولة

رهن أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، تحقيق الاستقرار في ليبيا، بوجود الحل الداخلي وتوافر الظروف المناسبة للانتخابات ومنع التدخل الخارجي، محملاً الطبقة السياسية التي وصفها بـ”الفاسدة” مسؤلية انهيار الوضع في البلاد.

وقال الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حل (ليبي-ليبي)، توفر الظروف للانتخابات، ورفض التدخل السافر من الدول، هذه الثلاثية الرائعة ترددها الطبقة السياسية الفاسدة، التي لولاها لما وصلنا لما وصلنا إليه من التدخل السافر للدول والظروف غير الملائمة للانتخابات وغياب الحل الليبي”.

وأكد أن كل هذا جاء نتيجة الطبقة الفاسدة ولا يمكن أن تتوفر هذه الثلاثية إلا بمغادرة عائلة الدبيبة التي تحكم العاصمة ومعها الأجسام الفاشلة النواب والدولة.