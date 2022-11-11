شكشك يشارك في اجتماع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بالبرازيل

العنوان-البرازيل

شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الـ 24 المنعقد في البرازيل.

وتهدف الاجتماعات إلى الرفع من المستوى الرقابي والمهني للأجهزة الأعضاء عبر إصدار المعايير المهنية والنشرات التوجيهية وأدلة العمل الرقابي والتدريب عليها، وفق بيان ديوان المحاسبة.

وأوضح الديوان أن الاجتماعات تعمل من خلال مكانتها على المستوى الدولي للمحافظة على مهنية واستقلالية هذه الأجهزة والتنسيق فيما بينها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العديد من المناشط والتجارب الفنية للأجهزة الأعضاء، من بينها مشاركة ديوان المحاسبة الليبي حول تجربته في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19.

واستعرض ديوان المحاسبة الليبي تجربته حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التي جاءت استجابة لتوجيهات المنظمة الدولية العليا (الأنتوساي)، بالإضافة إلى تقديم ورقة حول التطوير المؤسسي للديوان.

وعلى هامش الاجتماع التقى شكشك ببعض من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا، من بينهم رئيس محكمة الحسابات الأسبانية، ورئيس وفد محكمة الحسابات الهولندية، حيت تناول خلالها العديد من الموضوعات حول سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين.

وعقد شكشك اجتماعاً تمهيدياً مع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، حول متطلبات الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي للمنظمة والمزمع عقده بطرابلس خلال شهر يناير 2023م.