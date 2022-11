مختار: مجلس الدولة وافق على ضرورة إيجاد حكومة واحدة بالحوار المباشر مع مجلس النواب

ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن الجلسة التشاورية لأعضاء المجلس والجلسة الخاصة لمكتب الرئاسة أظهرت توافقًا على ضرورة إيجاد حكومة واحدة بالحوار المباشر مع مجلس النواب.

مختار وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أن الحوار يمكن أن يكون في أي مدينة ليبية، وبحضور المبعوث الأممي، وتكون مهمة الحكومة الرئيسية إجراء الانتخابات وتحدد لها هذه المهمة يوم اختيارها.

