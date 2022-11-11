دورتان تدريبيتان لـ32 موظفا من مصلحة المطارات في تونس

أعلنت مصلحة المطارات، الجمعة، أنها أوفدت 32 موظفا من موظفيها والمطارات التابعة لها إلى تونس لتلقي دورتين تدريبيتين في مجال «سياسات إدارة المطارات» ومجال «تسهيلات مبنى المطار».

وأكدت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» انطلاق فعاليات الدورتين يوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، موضحة أنها تأتيان ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه بالأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني.

برامج الدورتين التدريبيتين

وأوضحت مصلحة المطارات أن الدورة التدريبية الأولى في مجال «سياسات إدارة المطارات» وتتضمن إجراءات ترخيص المطار وخطة الرئيسية للمطار، إضافة إلى وضع استراتيجيات لإدارة أعمال المطار والعوائد من خارج أنشطة الطيران.

– «حكومة الوحدة» تمنح الإذن للتعاقد مع مكتب استشاري أميركي لتطوير إدارات مصلحة المطارات

– مشاركة ليبية في مؤتمر إقليمي لتخطيط المطارات وهندستها

– تدريب 128 موظفا بالمطارات الليبية على مجالات السلامة والأمن في تونس

أما الدورة التدريبية الثانية في مجال «تسهيلات مبنى المطار»، مؤكدة أنها تأتي طبقا لمنهجية المنظمة العالمية للطيران المدني، إضافة إلى تصميم مبنى المطار من جهة الجانب الجوي.

ونوهت مصلحة المطارات بأن الدورتين التدريبيتين تستمران لمدة سبعة أيام بمشاركة 32 متدربا من موظفي المصلحة والمطارات التابعة لها.

موظفو مصلحة المطارات المشاركين في الدورتين التدريبيتين بتونس. (مصلحة المطارات)

موظفو مصلحة المطارات المشاركين في الدورتين التدريبيتين بتونس. (مصلحة المطارات)