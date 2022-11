فرنسا: سنلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا للوصول إلى اتفاق وحل سياسي يساهم في إجراء الانتخابات

ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الخميس سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج، الذي نقل تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون للمجلس الرئاسي، وتأكيد استمرار جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

الكوني رحّب بالسفير الفرنسي، متمنيًا له التوفيق بالمهمة المكلف بها في ليبيا، وأبلغه تحيات المجلس الرئاسي والشعب الليبي للرئيس ماكرون، مشيدًا بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة، وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تقودها فرنسا للوصول الى استقرار سياسي يفضي إلى انتخابات بزخم شعبي كبير تلبي رغبة الشعبي الليبي في اختيار من يمثله، وينفذ مطالبه.

وتطرق اللقاء لرؤية الكوني بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع والصدامات، وعدم اعتبارها هدفًا، ومغنم للمتصارعين عن الأموال والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية.

وأكد السفير أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا، وصولًا لاتفاق وحل سياسي، يساهم في الوصول لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية.

