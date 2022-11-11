“سنكور الكندية” تبحث مع مؤسسة النفط استئناف نشاطها الاستكشافي بليبيا

عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا فنيا أمس الخميس مع شركة سنكور الكندية.

وذكر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، أن الاجتماع شهد مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة الكندية والتي قامت به في سنوات 2022-2021 والبرنامج المؤمل تنفيذه في 2023.

كما تم التطرق بالاجتماع إلى إمكانية استئناف الشركة لنشاطها الاستكشافي في الفترة القادمة.

وأقيمت عقب انتهاء الاجتماع ورشة عمل خصصت لمناقشة نشاط الاستكشاف للشركة، ووضع الآبار على الإنتاج في أقرب فرصة، ما سيسهم في زيادة الإنتاج.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة وعدد من المختصين من الإدارة، ومدير إدارة الاستكشاف بشركة سنكور، ومدير عام الشركة فرع ليبيا.