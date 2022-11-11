مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و205 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون 205 ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 867 مليون قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة إلى أن كميات الغاز المستهلكة من الشركة العامة للكهرباء بلغت 641 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 127 مليون قدم مكعب فيما بلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 73 مليون قدم مكعب وقدر استهلاك مصانع الإسمنت بـ 26 مليون قدم مكعب.