المرزوقي يحرّض على ثورات جديدة في مصر وليبيا وتونس

العنوان-ليبيا

حرّض منصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، على ثورات جديدة في مصر وليبيا وتونس.

وقال المرزوقي المحكوم عليه غيابيا بالسجن 4 سنوات في تونس بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي: “إذا ما خرج الناس في ليبيا ومصر وتونس فهذا سيكون له أثر كبير على المشهد في هذه البلدان والمنطقة، وهدفنا أن نثبت لهم أن الثورة لم تمت وأننا لا نقبل الاستبداد”، وفق قوله.

وأضاف المرزوقي في لقاء عبر قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني: “ما قتلنا سابقا أن غرفة العمليات كانت واحدة وتشتغل بنفس التقنيات بالمال الفاسد والإعلامي الفاسد والأحزاب الفاسدة، واليوم إذا تخرج مظاهرات حقيقية في ليبيا وفي مصر وتونس وأماكن أخرى ستكون بداية كرة الثلج”، وفق زعمه.

وتابع: “أنا أؤمن بالتراكمات وأؤمن بكرة الثلج، ولا أؤمن باللحظات التاريخية التي تأتي فهي لحظات نادرة جدا، وهذه اللحظات يهيأ لها بـ10 سنوات قبل، ولا نعرف متى يصير الانفجار الأكبر، ونحن براكين لا تعرف متى تنفجر، والتراكمات يمكن أن تؤدي إلى تحرير أمتنا”.

وزعم المرزوقي أن الهدف من ذلك إثبات أن الثورة لم تنته، لإنهاء الاستبداد، قائلا: “في ليبيا لا بد أن يكون الهدف واضح وهو إجراء الانتخابات، حتى يفصل الشعب ولا تكون المعركة بين أمراء حرب هنا وهناك” على حد تعبيره.