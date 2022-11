ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن التدخلات الخارجية ليست دائمًا إيجابية فمن الممكن أن تعيد البلاد إلى سيناريو 24 ديسمبر.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، دعا الأطراف الليبية وبدعم من البعثة الأممية وضع خريطة واضحة المعالم دون تدخلات خارجية؛ لأن هذه التدخلات هي من أوصلتنا إلى هذه الأزمة منذ 2011، على حد قوله.

Shares

The post دومة: التدخلات الخارجية ليست دائمًا إيجابية وقد تعيدنا إلى سيناريو 24 ديسمبر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية