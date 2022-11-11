ديوان المحاسبة: “شكشك” يبحث تفعيل اتفاقيات تعاون مع إسبانيا وهولندا

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الخميس في الاجتماع الرابع والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة، الذي عقد أمس الخميس لليوم الثاني على التوالي بالبرازيل، بمشاركة عدد 176 جهازا رقابيا وأكثر من 800 مشارك.

وذكر بيان لديوان المحاسبة، أن الاجتماع استعرض العديد من المناشط والتجارب الفنية للأجهزة الأعضاء، من بينها مشاركة ديوان المحاسبة الليبي حول تجربته في الرقابة على سياسات الاستجابة الحكومية، وآليات التعاطي مع جائحة فايروس كورونا المستجد 19، وتجربته حول الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التي جاءت استجابة لتوجيهات المنظمة الدولية العليا (الأنتوساي)، بالإضافة إلى تقديم ورقة حول التطوير المؤسسي لديوان المحاسبة الليبي.

والتقى شكشك، على هامش الاجتماع، ببعض من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا، من بينهم رئيس محكمة الحسابات الإسبانية، ورئيس وفد محكمة الحسابات الهولندية، حيت تناول خلالها العديد من الموضوعات حول سبل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي مع كلا الجهازين، وفق البيان.

كما عقد شكشك اجتماعاً تمهيدياً مع رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي، حول متطلبات الاجتماع التحضيري للمجلس التنفيذي للمنظمة والمزمع عقده بطرابلس خلال شهر يناير 2023م.