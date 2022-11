النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطن سالم العبدلي

ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل المواطن سالم العبدلي.

النيابة العامة حركت الدعوى إثر ‏تلقيها لنبأ مقتل المواطن سالم العبدلي، حيث قَصَدَ وكيل النيابة بنيابة جنوب بنغازي الابتدائية محل ارتكاب الجناية، فأخذ في معاينته ودوّن ما بَدَا له من ملاحظات وناظر جثمان الضحية واستظهر أن مردَّ الحادثة إلى تعرض المجني عليه للطعن بواسطة آلة حادة، فأردف هذا الإجراء بطلب تقرير صفة تشريحية. وعزَا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى عنف تمثَّل في ضربٍ بأداة حادة على العنق نجم عنه جروح قطعية أدت إلى نزفٍ حادٍ ترتب عليه هبوط الدورة الدموية وتوقَّفَ التنفس.

وبتعيين حلقة المشتبه بهما وضبطهما وإحضارهما بمعرفة مأموري الضبط القضائي في الإدارة العامة للبحث الجنائي، عَجِل المحقق إلى إجراء استجوابهما، فاعترفا بواقع قتلهما المجني عليه واتهمهما وأمر بحبسهما احتياطيًا، وبفراغه من سماع شهود الواقعة قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى إلى غرفة الاتهام.

