الشبعاني: يجب أن نعوّل على القضاء الليبي

الوطن|رصد

قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إن ليبيا ليست بحاجة للتحقيق أو مكتب لمحكمة الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أنه حتى إذا تم فتحتحقيق سيكون تحقيق بدون جدوة.

وأضاف الشبعاني في تصريحات تلفزيونية: “ليبيا ليست طرف ضمن الاتفاقيات التي تعمل بها محكمة الجنايات الدولية“، مؤكدًا أن المدعيالعام ومجلس الأمن الدولي لا يستطيعان مباشرة التحقيق ألا بعد التنسيق مع السلطات الليبية، والتي بدورها لن تمانع بإعطاء بعض الأدلةحسب رأيه.

وأتبع أستاذ القانون العام، “نحن لا نعوّل على محكمة الجنايات ولا على المدعي العام، ولكننا نعتبرها ورقة ضغط سياسية في الوقتالحالي“، مؤكدًا أنه يجب أن يعوّل على القضاء الوطني في الدرجة الأولى الذي أثبت نزاهته وقدرته رغم الظروف.