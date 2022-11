من بينها صرف منحة للطلبة الفلسطينيين… حكومة الدبيبة تعلن عن إجراءاتها الخاصة بالجالية الفلسطينية

ليبيا – نشرت وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الجالية الفلسطينية.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الحكومة منحت إقامة للعاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إمكانية الخروج والدخول عدة مرات والإعفاء من دفع الرسوم.

كما صرفت الحكومة منحة للطلبة الفلسطينيين أسوة بالطلبة الليبيين، إلى جانب رعاية فئة المتقاعدين الذين أمضوا سنوات في العمل داخل ليبيا.

