تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى بقسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا في سرت

شهد قسم العناية الفائقة بمستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة سرت، إتمام تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى لتعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدمات الغسيل للمرضى المصابين بالفشل الكلوي النزلاء بالقسم.

وقال المهندس منذر أبوجازية من شركة القمة للأدوية والمعدات الطبية لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الجهاز من نوع «(Fressnius (5008» جرى تركيبه بقسم العناية رفقة وحدة تنقية للمياه.

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وأوضح أبوجازية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت على تخفيف المعاناة عن مرضى الكلى بقسم العناية بعدم نقلهم إلى قسم الكلى لإجراء عملية الغسيل.