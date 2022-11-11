الكيلاني: حكومة الدبيبة تساند وتدعم الطفولة

شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في المؤتمر العربي الأفريقي الأول حول المسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية المقام في العاصمة السودانية الخرطوم، تحت شعار: “حقوق الطفل من منظور التنمية المستدامة مما يدعم الطفل ويحافظ على حقوقه”.

وألقى الوفد الليبي كلمة نقل في مستهلها تحيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ودعمها للطفولة، واستعراض الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال في ليبيا، والتأكيد على ما قامت به حكومة الوحدة الوطنية من دعم ومساندة الطفولة والأسرة بشكل عام، وفق قولها.