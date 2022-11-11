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السيسي يبحث مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال: إن الجانبين بحثا تطورات مختلف الأزمات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها ليبيا واليمن وسوريا، وما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية لتلك القضايا. حيث أكد السيسي أن حلها يتمحور حول إنهاء التدخل الأجنبي وتواجد الميليشات المسلحة والجماعات المتطرفة، وذلك بالتوازي مع دعم مفهوم الدولة ومؤسساتها وحكوماتها المركزية وجيوشها الوطنية.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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